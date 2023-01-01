أجرت النيابة الإدارية بدمنهور، معاينة لموقع عقار رشيد المنهار والكائن بشارع مسجد الفحارين الأوسط بمدينة رشيد.



وشكل المستشار محمد البسومي- مدير النيابة الإدارية بدمنهور، فريق من أعضاء النيابة بالانتقال لموقع العقار المنهار وإجراء المعاينة، حيث تبين أن العقار كان مكونًا من طابق أرضي وسبعة أدوار علوية، وتم بناؤه دون ترخيص.



وقالت النيابة الإدارية في بيان لها اليوم، إنه ظهر يوم الأحد الماضي، انهار العقار بالكامل، وقد نَجَمَ عن الحادث وفاة أربعة مواطنين وعددٍ من الإصابات، إضافة إلى تهدم عقارين وتصدع عدد من العقارات المجاورة التي تم إخلائها من السكان.



واستمعت النيابة الإدارية، لأقوال مديرة الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، ومدير الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية، وعدد من المواطنين من سكان العقارات المجاورة.

كما أمرت النيابة باستدعاء مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، وتكليف لجنة من مديرية الإسكان والمرافق وجهاز التفتيش على أعمال البناء بإعداد تقرير شامل عن العقار.