أمين مساعد الجامعة العربية: حريصون على دعم أي إنجاز متميز في لبنان

أكدت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، «حرص الجامعة على دعم أي إنجاز متميز على أرض لبنان، لما لها من مكانة خاصة في قلب كل عربي».

وأضافت أبو غزالة - في تصريح لـ«الوكالة الوطنية للإعلام» لدى وصولها بيروت، اليوم الأربعاء- أنها «تحمل رسالة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، للمشاركين في إطلاق فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي لعام 2023».

وأوضحت أن «الرسالة مفادها التحية والتقدير والتمنيات بالتوفيق لهذا الحدث المتميز، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة اللبنانية غدا في بيروت، بحضور وفود من 15 دولة عربية».

وعبرت الأمين المساعد للجامعة العربية، عن سعادتها في المشاركة بإطلاق الفعاليات غدا، معبرة عن أملها في أن «تكون استضافة بيروت لهذا الحدث، إضافة قوية للعمل العربي المشترك، في مجال دعم وتنمية مهارات الشباب».

ووصلت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في مستهل زيارة تشارك خلالها في حفل افتتاح فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي، والمقرر انعقادها غدًا الخميس في العاصمة اللبنانية.

وكان في استقبالها لدى وصولها مطار رفيق الحريري الدولي، وزير الشباب والرياضة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية جورج كلاس، والأمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيس بعثة الجامعة ببيروت، السفير عبد الرحمن الصلح.

ومن المقرر أن يشارك في إطلاق فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي، وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب العرب الدكتور أشرف صبحي، ووزير الشباب والرياضة الأردني محمد النابلسي، بالإضافة إلى وفود من عدد من الدول العربية.

وكان وزير الشباب والرياضة بحكومة تصريف الأعمال الدكتور جورج كلاس، قد أعلن في 26 يونيو الماضي عن إطلاق فعاليات «بيروت عاصمة للشباب العربي لعام 2023»، معتبرًا أن بدء هذه الفعاليات غدًا، يعد إيذانًا وترحيبًا بعودة كل العرب إلى كل لبنان، ومعبرًا عن إيمانه بأن الشباب هم بناةُ جسور بين الأجيال والحضارات والثقافات والمجتمعات العربية.