الداخلية تعلن نجاح حملاتها: 6 عصابات تحت السيطرة و218 قطعة سلاح ناري مضبوطة

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شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات موسعة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

ونجحت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية في ضبط 218 قطعة سلاح ناري بحوزة 190 متهما، شملت (28 بندقية آلية، 39 بندقية خرطوش، 7 طبنجات، 144 فردا محليا، و451 طلقة مختلفة الأعيرة، و30 خزينة متنوعة، و220 سلاحا أبيض).

كما تمكنت الحملات من ضبط 6 تشكيلات عصابية ضمت 22 متهما ارتكبوا 14 حادثا متنوعا، وتنفيذ 85 ألف و72 حكما قضائيا متنوعا.

وضبطت الأجهزة الأمنية أيضا 324 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات بلغ 214 كيلو جراما من المخدرات، و1662 أمبولا مخدرا، و28,317 قرصا مخدرا.

كما ضبط 21 متهما هاربا و14 متهما بالبلطجة، و254 دراجة نارية مخالفة، و23 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات في فحص 59 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.