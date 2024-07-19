وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ 24 حملة تفتيشية على الوحدات المحلية في 5 محافظات

- عوض: لن ندخر جهداً لرصد أي مخالفات بكافة الوحدات المحلية

قالت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، إن قطاع التفتيش وتقويم الأداء بالوزارة برئاسة اللواء أحمد عرفات، نجح في تنفيذ 24 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على عدد من دواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في خمس محافظات وهي القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، والشرقية، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 18 يوليو الجاري.

وأوضحت عوض، في بيان لها، أن القطاع قام خلال الأسبوعين الماضيين بنوعين من التفتيش: الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، والثاني هو الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات.

وأشارت إلى أن الحملات التفتيشية رصدت العديد من الملاحظات المرتبطة بانتشار القمامة والإشغالات في عدد من المناطق التي تم المرور عليها، بالإضافة إلى عدم عزل وتأمين أعمدة الإنارة ووجود شكاوى للمواطنين من بعض الأسواق والمواقف العشوائية ومشكلات في عدد من الطرق.

وأضافت أن قطاع التفتيش ركز خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة على فحص ومتابعة كافة محاور التفتيش الأساسية، ومدى تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها ومدى جودتها وتطابقها مع الشروط المحددة.

ورصد بعض مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى متابعة عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسؤولة عن التراخيص ومنظومة النظافة والبيئة، والحملة الميكانيكية للمحافظات من حيث بيان المعدات والمركبات وكفاءتها للعمل وأعمال الصيانة المقررة لها.

كما تابع القطاع أيضاً منظومة المراكز التكنولوجية حيث تم مرور لجان من القطاع على المراكز التكنولوجية بمحافظتي بني سويف ومطروح لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين. كما تم متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة" بحي السيدة زينب بمحافظة القاهرة.

وأشارت إلى أنه تم تكليف قطاع التفتيش بفحص عدد من شكاوى المواطنين التي وردت إلى الوزارة والتواصل المباشر في الشكاوى العامة والعمل على وضع الحلول المناسبة لها لما يكون له من مردود إيجابي نحو المواطنين، وشكاوى الفساد الإداري.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أنه تم التواصل مع المحافظين وإرسال الملاحظات التي تم رصدها لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتة إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة يعد أحد أهم آليات الوزارة لمحاربة الفساد وتقصير العاملين بالإدارة المحلية، حيث يقوم القطاع بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الرقابية المعنية بالدولة لكشف ومكافحة الفساد على كافة المستويات بالمحليات.

كما يتم التفتيش على الوحدات المحلية (المراكز والمدن والأحياء) بالمحافظات وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أي مخالفات، وكشف أي مواطن للضعف والفساد، وإصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح. وتقوم الوزارة بإخطار المحافظات بما رصده القطاع من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات.

وأشارت عوض إلى أن الوزارة لا تدخر جهداً في بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة لرصد ما يستجد من معوقات بكافة الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضا المواطن عن أداء الإدارة المحلية بجميع المحافظات.

وأضافت أن القطاع يشارك بالتنسيق مع قطاع الأمانة العامة للمحليات بالوزارة في تقييم أداء قيادات الوحدات المحلية من خلال فحص مؤشرات أداء تلك الوحدات ومدى قيامها بتنفيذ المهام المنوطة بها في توقيتاتها المحددة ووفقاً للشروط والضوابط في هذا الشأن.