 التعليم تنفي إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التعليم تنفي إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس

نيفين أشرف
نشر في: الجمعة 19 يوليه 2024 - 9:01 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يوليه 2024 - 9:01 م

نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صدور أي قرارات من الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإلغاء أجازة يوم السبت للطلاب خلال العام الدراسي الجديد.

وأوضح زلطة، في تصريحات صحفية اليوم، أن ما يتم ترديده على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء أجازة يوم السبت جاء في إطار مقترحات قدمتها بعض الإدارات التعليمية التي عقد الدكتور محمد عبداللطيف جلسات نقاش معها خلال الأيام الماضية.

وأكد أن وزارة التربية والتعليم تسعى لوضع آليات مناسبة لطبيعة كل إدارة تعليمية على حدة لمواجهة مشكلة الكثافة الطلابية وليس على مستوى كافة المديريات التعليمية.


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