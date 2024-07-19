محافظ الشرقية يفتتح مسجد القاضي الكبير بقرية شلشلمون بمنيا القمح

افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مسجد القاضي الكبير بقرية شلشلمون التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح، والذي تم إنشاؤه بالجهود الذاتية على مساحة 450 مترًا مربعًا وبتكلفة 8 ملايين جنيه، وذلك لاستقبال المصلين من أبناء القرية.

وقال المحافظ إن المسجد يُعد صرحًا إسلاميًا ومنارة تثقيفية ودعوية جديدة تُضاف إلى بيوت الله، ويسهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسيخ وسطية الإسلام السمحة.

وشارك في الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، والمهندس سامي معجل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد حامد، وكيل مديرية الأوقاف، إلى جانب عدد من الشيوخ ورجال الدين الإسلامي من الأزهر والأوقاف. وقد أدى الجميع صلاة الجمعة وسط جموع المصلين من أهالي القرية.

بدأت شعائر صلاة الجمعة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، ثم ألقى الدكتور أسامة فخري، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف، خطبة الجمعة التي تناولت موضوع جبر الخواطر وأثره على الفرد والمجتمع، مشيرًا إلى أن جبر الخواطر خلق رفيع يرفع العبد عند خالقه ويعد وسيلة إلى جنة الخلد. كما دعا إلى التحلي بالخلق الحسن والتمسك بقيم الإسلام السمحة.

وقدم المحافظ التهنئة لأهالي القرية بمناسبة افتتاح المسجد، مشيدًا بدور وجهود المواطنين من أبناء محافظة الشرقية في المشاركة المجتمعية لإقامة الصروح الدينية بالجهود الذاتية في جميع أرجاء المحافظة.