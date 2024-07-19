 اتهامات لألمانيا من جانب التشيك بتقليص كميات الغاز الواصلة إليها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اتهامات لألمانيا من جانب التشيك بتقليص كميات الغاز الواصلة إليها

الغاز
الغاز
براغ - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 19 يوليه 2024 - 5:57 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يوليه 2024 - 5:57 م

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