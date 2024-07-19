إزالة 149 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في المرحلة الأولى من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات، والتي بدأت يوم السبت قبل الماضي تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

تأتي هذه الحملات ضمن جهود الحكومة المكثفة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حقوق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير أعده أحمد إبراهيم، مدير أملاك الدولة، الذي أشار إلى إزالة 149 حالة تعدٍ منذ بدء المرحلة الأولى في 6 يوليو الجاري وحتى أمس الخميس 18 من نفس الشهر. شملت هذه الحملة إزالة 22 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة 3717 مترًا من أملاك الدولة، و127 حالة تعدٍّ على مساحة 5 أفدنة و3 قراريط من الأراضي الزراعية، وذلك بفضل التنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بمراكز المحافظة، طبقًا للبرنامج الزمني المعد بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة تتم على 3 مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى الفترة من 6 إلى 26 يوليو الجاري، تليها المرحلة الثانية من 3 إلى 23 أغسطس، وتختتم المرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.