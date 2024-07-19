شروق فؤاد ترحل عن «طائرة الأهلي» وتقترب من الزمالك

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على فسخ التعاقد مع شروق فؤاد لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي، بناءًا على رغبتها الشخصية.

وطلبت شروق فؤاد فسخ تعاقدها مع فريق الأهلي خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب عدم اعتماد مدرب الفريق عليها خلال الفترة الماضية.

ودخلت إدارة الزمالك في مفاوضات مع شروق فؤاد في الساعات الماضية، وذلك من أجل التعاقد معها لتدعيم صفوف الفريق الأبيض استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2024.

ومن المقرر أن يشارك فريق الزمالك في بطولة كأس العالم للأندية 2024، التي ستقام في الصين خلال الفترة بين 17 إلى 22 ديسمبر المقبل، بعد تتويجه بلقب بطولة إفريقيا للأندية عقب الفوز على الأهلي في المباراة النهائية.