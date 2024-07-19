توصية عاجلة مجلس الأمن السيبراني في الإمارات بسبب العطل التقني العالمي

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أوصى مجلس الأمن السيبراني في الإمارات بضرورة تحديث متصفح "كروم" إلى أحدث إصدار من شركة جوجل.

وأوصى المجلس في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) بتعميم هذه التوصية مع الجهات والشركاء المختلفين.

وأكد المجلس أهمية توفير منظومة رقمية آمنة.

وأعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات أن الخلل التقني العالمي عبارة عن خلل فني في تحديث برمجيات CrowdStrike مما قد يؤثر على الأنظمة الإلكترونية للمؤسسات التي تستخدمها.

وتسبب عطل تقني عالمي، الجمعة، في تعطل شركات الطيران الدولية والبنوك ووسائل الإعلام.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة مايكروسوفت عن خلل في نظامها العام العالمي، فيما تواجه شركة الأمن السيبراني "Crowdstrike" خللا تقنيا في خدماتها في مختلف أنحاء العالم.

وأصاب الخلل العديد من المطارات حول العالم، وأوقف بث شبكة سكاي نيوز البريطانية، وضرب كذلك هيئة الخدمات الصحية البريطانية، وأصاب عددا من البنوك والبورصات حول العالم.