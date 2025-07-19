ترامب: قريبا سيفرج عن 10 أسرى في غزة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أنه "سيتم الإفراج قريبا عن 10 أسرى في قطاع غزة".

وأضاف في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض: "استعدنا معظم الأسرى (في غزة)، وسيتم إطلاق سراح عشرة آخرين قريبا جدا، ونأمل أن يحدث ذلك في أقرب وقت".

وأشاد ترامب بجهود ممثله الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قائلا: "كان رائعا، قام بعمل رائع في هذا الشأن، إنه رجل جيد وصانع صفقات جيد".

ولم يذكر ترامب، الذي تقدم بلاده دعما مطلقا لإسرائيل في حرب الإبادة على غزة، مزيدا من التفاصيل بشأن الموضوع.

وعلى مدى أكثر من 21 شهرا، عقدت جولات عدة من مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، لوقف الحرب وتبادل أسرى.

وخلال هذه الفترة، تم التوصل إلى اتفاقين جزئيين، الأول في نوفمبر 2023، والثاني في يناير 2025.

وتهرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من استكمال الاتفاق الأخير، واستأنف حرب الإبادة على غزة في 18 مارس الماضي.

ومرارا أكدت حماس استعدادها لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.

وتؤكد المعارضة الإسرائيلية أن نتنياهو يرغب في صفقات جزئية تتيح استمرار الحرب، بما يضمن استمراره بالسلطة، عبر الاستجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.