قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن الطائفة الدرزية عريقة، مشيرًا إلى أن الدروز يشكلون ركنًا أساسيًا من النسيج الوطني السوري.

وأضاف في كلمة عقب إعلان وقف إطلاق النار في السويداء، صباح السبت: «لا يجوز أن نحاكم الطائفة الدرزية بأكملها بسبب التصرفات فئة قليلة انزلقت في مواقف لا تمثل تاريخ هذه الطائفة العريقة، لقد كانت محافظة السويداء ولا تزال جزءًا أصيلًا من الدولة السورية، كما أن الدروز يشكلون ركنًا أساسيًا من النسيج الوطني السوري».

وحذر من أن «أي محاولة لتفكيك وحدة الشعب السوري، أو إقصاء أي مكون من مكوناته، لأنها تعد تهديدًا مباشرًا لاستقرار سوريا».

وذكر أن الأحداث خلال الأشهر الماضية، أثبتت أن أبناء السويداء بجميع أطيافهم يقفون إلى جانب الدولة، ويرفضون مشروعات التقسيم، باستثناء مجموعة صغيرة تحاول دفعهم بعيدًا عن هذا الموقف الوطني.

وأكد أن «الدولة السورية تلتزم بحماية الأقليات والطوائف كافة في البلادـ وهي ماضية في محاسبة المنتهكين من أي طرف كان».

وواصل: «لن يفلت أي شخص من المحاسبة، ونتبرأ من كل الجرائم والتجاوزات التي جرت، سواء كانت من داخل السويداء أو خارجها، ونؤكد أهمية تحقيق العدالة وفرض القانون على الجميع».