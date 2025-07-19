عضو لجنة دراسة الإقليمي: تقليل عدد وأطوال التحويلات بدءا من 2 أغسطس

قال الدكتور حسن مهدي عضو اللجنة المشكلة لدراسة الطريق الدائري الإقليمي، إن أعمال تأمين حركة المرور بالطريق وزيادة وسائل الأمان بالتحويلات المرورية تمت بالشكل المطلوب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن هناك بعض الآراء من قِبل بعض أعضاء اللجنة فضلت تمديد الإغلاق حتى 2 أغسطس المقبل.

وأوضح أن السبب في ذلك أنه بحلول هذا الموعد ستكون بعض التحويلات المرورية المؤقتة تمت إزالتها بشكل كامل لكون معدلات التنفيذ يتم إجراؤها بشكل جيد.

ولفت إلى أن تقليل عدد وأطوال التحويلات المرورية يوفر المزيد من معاملات الأمان على الطريق، بما يؤكد الحرص على حياة المواطنين، لا سيما أن الطريق شهد عدم التزام في السير سواء بتجاوز السرعة أو المناورات الخاطئة التي تتم في التحويلات.

ولفت إلى أن اللجنة فضلت تقليل عدد التحويلات وأطوالها، وهو ما سيتم بانتهاء الأعمال الجارية في بعض المناطق بالطريق، موضحًا أنه من المتوقع تقييم الأمر بنهاية شهر يوليو الجاري.

وأفاد بأنه في هذه الحالة سيكون إعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية مؤمَّنًا بشكل أكثر مما كان مطلوبًا.

وقبل أيام، أعلنت وزارة النقل تمديد الإغلاق الكلي المؤقت للاتجاه القادم من تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق الإسكندرية الصحراوي وحتي تقاطع الإقليمي مع طريق السويس الصحراوي إلى يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025.

جاء ذلك لتدعيم وتحسين ورفع كفاءة وسائل التحكم المروري والسلامة المرورية للتحويلات المؤقتة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة؛ حفاظًا على سلامة المواطنين، وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت