أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدمير المواقع النووية الإيرانية «فوردو» و«نطنز» و«أصفهان» بالكامل، وذلك في أعقاب تقييم أمريكي جديد أفاد بأن الضربات الجوية التي نفذتها واشنطن، الشهر الماضي، ضد منشآت نووية في إيران، دمّرت موقعًا واحدًا فقط.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، مساء السبت، إن إعادة تشغيل تلك المواقع سيستغرق عدة سنوات، مقترحًا على طهران البدء في إنشاء 3 مواقع جديدة بدلًا من إعادة تأهيل المنشآت المدمرة.

وأفاد تقرير استخباراتي أمريكي بأن غارات الشهر الماضي ضد منشآت نووية إيرانية أسفرت في الغالب عن تدمير موقع واحد فقط من أصل 3، وفقاً لما نقلته شبكة «إن بي سي نيوز» عن مصادر رسمية أمريكية.

وأضاف التقرير أن المنشأتين النوويتين الأخريين لم تتعرضا للدمار الكامل، وربما اقتصر الضرر فيهما على مستوى قد يُضعف من قدرتهما التشغيلية، دون أن يمنع إيران من استئناف نشاط التخصيب فيهما خلال الأشهر القليلة المقبلة، إذا قررت ذلك.

ويأتي هذا التقييم في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة ترامب، لتحديد مدى تأثير الضربات الجوية على البرنامج النووي الإيراني.

وقد اطلع على التقرير عدد من المشرّعين الأمريكيين، ومسئولون في وزارة الدفاع، إلى جانب ممثلين عن دول حليفة للولايات المتحدة، خلال الأيام القليلة الماضية.

وشنت إسرائيل «هجومًا مباغتًا» الشهر الماضي استهدف مواقع نووية وعسكرية إيرانية، ردّت عليه طهران بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

وفي 21 يونيو الماضي، تدخلت الولايات المتحدة بشكل مباشر في الصراع، وشنّت غارات جوية على المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية مستخدمة «قنابل خارقة للتحصينات»، في تصعيد غير مسبوق للأزمة الإقليمية.