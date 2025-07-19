اعتقال العشرات في المملكة المتحدة خلال احتجاجات مؤيدة لجماعة فلسطين أكشن

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اعتقل العشرات في أنحاء المملكة المتحدة خلال احتجاجات دعما لجماعة "فلسطين أكشن" المحظورة.

ونُظمت تظاهرات في لندن ومانشستر وإدنبرة وبريستول ومدينة ترو في كورنوال اليوم السبت، في إطار حملة منسقة أطلقتها مجموعة "دافعوا عن هيئات المحلفين"، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها عبارة: "أعارض الإبادة الجماعية، أؤيد فلسطين أكشن"، وذلك أمام تمثال المهاتما غاندي في ساحة البرلمان بلندن، قبل أن تحاصرهم قوات الشرطة.

وصادرت الشرطة، اللافتات وفتشت حقائب المعتقلين، وجرى اقتياد بعضهم بعيدا وهم مكبلون بالأصفاد، في حين حمل آخرون بالقوة من قبل عناصر الأمن.

وقالت شرطة العاصمة، إنها اعتقلت 55 شخصا في ساحة البرلمان بموجب المادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، بسبب عرضهم لافتات مؤيدة لجماعة "فلسطين أكشن".



وأضافت الشرطة أن 8 أشخاص آخرين جرى اعتقالهم أيضا بسبب دعمهم للجماعة ذاتها، وذلك خلال مسيرة منفصلة نظمها "فلسطين كواليشن" في وايتهول اليوم السبت.