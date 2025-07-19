وفاة عاشر ضحية في حريق دار رعاية بولاية ماساتشوستس الأمريكية

أكدت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، وفاة شخص عاشر متأثرا بجراحه بعد الحريق الذي اندلع في منشأة لرعاية كبار السن بولاية ماساتشوستس نهاية الأسبوع الماضي.

وقال توماس كوين، المدعي العام لمقاطعة بريستول، إن بريندا كروبر "66 عاما" توفيت في المستشفى أمس الجمعة، بعد أن ظلت في حالة حرجة طوال الأسبوع، وكانت وفاتها قد أُعلنت طريق الخطأ في وقت سابق من الأسبوع نتيجة سوء تواصل، بحسب ما أفادت السلطات.

واندلع الحريق، مساء الأحد، وترك بعض النزلاء يصرخون طالبين النجدة وهم يتدلون من نوافذ المبنى المؤلف من ثلاثة طوابق.

ولا تزال أسباب الحريق قيد التحقيق، إلا أن مكتب المدعي العام أوضح أنه لا توجد دلائل تشير إلى وجود شبهة جنائية.

وقال قائد إدارة الإطفاء في فال ريفر جيفري بيكون، إن النيران بدأت في غرفة بالطابق الثاني.

وأصيب ما لا يقل عن 30 شخصا بعد أن حاصرتهم النيران والدخان الكثيف داخل المبنى.

وأثارت السجلات وشهادات الموظفين تساؤلات بشأن ظروف دار "جابرييل هاوس" للرعاية قبل اندلاع الحريق.