أوكرانيا: موسكو تعيد نشر وحدات من خط الجبهة

قال سلاح قوات الطائرات المسيرة الأوكرانية إنها استهدفت 13 سفينة روسية إضافية، مؤكدة أن هذه الهجمات أجبرت موسكو على إعادة نشر وحدات من الطائرات المسيرة من خط الجبهة لحماية حركة الملاحة في البحر الأسود.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إن سلاح قوات الطائرات المسيرة الأوكرانية هاجم سفنا روسية في البحر الأسود وبحر آزوف المجاور، موجها الشكر للقوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات على ما وصفه بـ"التنفيذ الدقيق والمنسق" لهذه العمليات.

وقال قائد سلاح قوات الطائرات المسيّرة الأوكرانية، روبرت بروفدي، في منشور على تطبيق "تليجرام"، إن الهجمات الأخيرة رفعت إجمالي عدد السفن الروسية التي تم استهدافها في البحر الأسود وبحر آزوف المجاور إلى 172 سفينة.

وأضاف أن الهجمات التي وقعت خلال الليل استهدفت ثماني سفن شحن وناقلة نفط وناقلة غاز وقاطرة بحرية ورافعتين عائمتين. ولم يتسن التحقق من هذه المزاعم بشكل مستقل.

وتقول أوكرانيا إن هذه الحملة تهدف إلى تعطيل الإمدادات واللوجستيات العسكرية الروسية في ظل استمرار الغزو الروسي واسع النطاق.

وبحسب بروفدي، فإن العملية المستمرة منذ أسابيع ضد السفن الروسية دفعت موسكو إلى إعادة نشر بعض وحدات "روبيكون" النخبوية للطائرات المسيرة من خط الجبهة لحماية حركة الملاحة البحرية، ما أضعف القوات الروسية في مناطق القتال.

وفي المقابل، لم تؤكد روسيا إعادة نشر أي من وحدات الطائرات المسيرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت بنية تحتية للموانئ وسفينتي شحن قالت إنهما كانتا تستخدمان لنقل أسلحة في منطقة أوديسا جنوبي أوكرانيا، إلا أنه لم يتسن أيضا التحقق من هذه المزاعم بشكل مستقل.