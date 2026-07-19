مقتل متسلقين ألمانيين في حادثين منفصلين بجبال الألب النمساوية

لقي متسلقان ألمانيان حتفهما في حادثين منفصلين بجبال الألب النمساوية يوم السبت، حسبما قالت الشرطة.

وفي ولاية فورارلبرج الغربية، سقط سائح ألماني مسافة 100 متر تقريبا من مسار تسلق مؤمن بالقرب من الحدود الألمانية بعد أن فقد توازنه أثناء فك معدات السلامة الخاصة به، وفق ما ذكرته الشرطة. وكان الرجل قد اشتكى في وقت سابق من الإرهاق وقال إنه استخف بصعوبة صعود المسار.

وفي حادث منفصل في جبال ألب أوتزتال في تيرول، سقط رجل ألماني يبلغ من العمر 63 عاما مسافة 200 متر تقريبا أثناء نزوله من جبل فيلدشبيتسه، بحسب ما أفادت به الشرطة. وكان الرجل جزءا من مجموعة تسلق يقودها مرشد، وتوفي متأثرا بجراحه.

وقد تم انتشال الجثتين بواسطة مروحية تابعة للشرطة.