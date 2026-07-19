محافظ البحر الأحمر يشهد ختام الدورة الطليعية لتأهيل الكوادر الشبابية بالمحافظة

​شهد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، فعاليات اختتام البرنامج التدريبي النوعي لـ "إعداد المدرب الأساسي المحترف (TOT)"، والذي نظمه اتحاد طلاب تحيا مصر بالشراكة مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ومركز الغردقة للتنمية الشبابية، بهدف تمكين القيادات الشبابية وصقل مهاراتهم الإدارية.

​وأكد محافظ البحر الأحمر أن المحافظة تضع الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الشباب في صدارة مستهدفاتها التنفيذية، مشيراً إلى أن امتلاك المحافظة لكوادر شابة مؤهلة وفقاً لأعلى معايير الجودة يشكل الركيزة الأساسية لدعم خطط التنمية المحلية والدفع بدماء جديدة قادرة على القيادة والتأثير الإيجابي في مختلف القطاعات.

​تضمن البرنامج، الذي يُعد التجربة الطليعية على مستوى المحافظة، منظومة تدريبية مكثفة امتدت على مدار ١٠ أيام بواقع ٣٠ ساعة تدريبية، حيث ارتكزت المنهجية على الدمج بين الأطر النظرية والتطبيقات التفاعلية ونظام "التعلم بالممارسة" لضمان محاكاة الواقع العملي للمتدربين.

​وتناول المحتوى التدريبي الذي وجّه مساراته المستشار عبد العزيز العزالي، المستشار بالنيابة الإدارية والمدرب الدولي المعتمد، عدة محاور حيوية شملت آليات هندسة الحقائب التدريبية وتصميمها، وتطوير مهارات الاتصال الاستراتيجي والعرض والتأثير القيادي، بجانب تأهيل الخريجين لتلبية متطلبات سوق العمل المعاصر.

​وجاء تنفيذ هذا البرنامج نتاج تنسيق مشترك بين الجهات التنفيذية والشبابية بالمحافظة، بمتابعة وتكامل في الأدوار بين السيدة شيرين صفوت، وكيل مديرية الشباب والرياضة لقطاع الشباب، والسيد أحمد أبو المجد، منسق اتحاد طلاب تحيا مصر بالبحر الأحمر.

​وفي ختام الفعالية، كرم محافظ البحر الأحمر المتدربين الذين اجتازوا التقييمات النهائية بنجاح وسلمهم الشهادات المعتمدة، مشيداً بمستوى الانضباط والتميز الذي أظهره المشاركون طوال فترة انعقاد البرنامج، بما يعكس تطلعات الشباب في المساهمة الحقيقية في بناء وتنمية مجتمعاتهم.