 جامعة الأقصر: بدء أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد للعام الجامعي 2026/2027 من 28 أغسطس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جامعة الأقصر: بدء أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد للعام الجامعي 2026/2027 من 28 أغسطس

محمد راشد
نشر في: الأحد 19 يوليه 2026 - 11:47 م | آخر تحديث: الأحد 19 يوليه 2026 - 11:47 م

كشفت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، بدء أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد للعام الجامعي 2026/2027 اعتبارًا من 28 أغسطس المقبل؛ تمهيدًا لاستكمال إجراءات القيد والانتظام بالدراسة.

وقالت عبد الجليل، لـ"الشروق"، إنه تم الموافقة أيضًا على القواعد والضوابط الخاصة بقبول الطلاب من ذوي الإعاقة والمكفوفين للعام الجامعي الجديد، على أن يبدأ التقديم اعتبارًا من 2 أغسطس المقبل ويستمر حتى بداية الدراسة، وذلك وفق الضوابط المنظمة للقبول.

وأشارت رئيس الجامعة، إلى أنه يتم حاليًا الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية للفصل الدراسي الأول وإرسالها إلى أمانة مجلس شئون التعليم والطلاب في الجامعة؛ تمهيدًا لاعتمادها قبل انطلاق العام الجامعي الجديد، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة.

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