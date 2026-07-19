جامعة المدينة بالقاهرة تطلق المؤتمر الدولي الأول لكلية العلاج الطبيعي تحت شعار INTEGRA 2026

تستضيف كلية العلاج الطبيعي بجامعة المدينة بالقاهرة، الثلاثاء 28 يوليو 2026، فعاليات المؤتمر الدولي الأول لكلية العلاج الطبيعي تحت شعار INTEGRA 2026، بمقر الجامعة بمدينة هليوبوليس الجديدة، طريق الجامعات في حدث علمي دولي يُعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في مجال العلاج الطبيعي والتأهيل في مصر والمنطقة العربية.

ويهدف المؤتمر إلى تقديم رؤية علمية متطورة حول التكامل بين العلاج الطبيعي التقليدي والعلاج الطبيعي التكميلي، من خلال عرض أحدث الأبحاث والتطبيقات العملية التي تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية والارتقاء بمستوى خدمات التأهيل.

ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من الخبراء والمحاضرين الدوليين من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب كبار أساتذة العلاج الطبيعي من الجامعات المصرية والعربية، بما يتيح منصة علمية لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التطورات العالمية في هذا المجال.

كما يتضمن المؤتمر معرضًا لأحدث أجهزة العلاج الطبيعي والتأهيل، سواء المستخدمة في التشخيص أو العلاج، مع استعراض أحدث التقنيات والابتكارات التي تسهم في تطوير الممارسة الإكلينيكية وتحسين نتائج العلاج.

ويحظى المؤتمر بحضور واسع يضم عمداء كليات العلاج الطبيعي في الجامعات المصرية، وعددًا من عمداء وأساتذة كليات العلاج الطبيعي من مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى استضافة نقيب العلاج الطبيعي المصري، ورئيس لجنة قطاع العلاج الطبيعي في مصر، وعدد كبير من الشخصيات الأكاديمية والخبراء الدوليين.

وعلى هامش المؤتمر، تُعقد ورشة عمل متخصصة حول البراهين العلمية والأسس البحثية للعلاجات التكميلية، بهدف تعزيز الممارسة المبنية على الدليل العلمي، وتوضيح أحدث ما توصلت إليه الأبحاث في هذا المجال.

كما تتضمن فعاليات المؤتمر مائدة مستديرة لمناقشة إصابات الملاعب التي شهدتها بطولة كأس العالم، وتحليل أسبابها، واستعراض أحدث وسائل الوقاية والتأهيل والعلاج، بمشاركة نخبة من المتخصصين في الطب الرياضي والعلاج الطبيعي.

وأكد الدكتور أمير محمد مرسي صالح، عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة المدينة بالقاهرة، أن مؤتمر INTEGRA 2026 يمثل منصة علمية دولية تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، ونقل أحدث الخبرات العالمية، ودعم مفهوم العلاج التكاملي القائم على الدليل العلمي، بما يسهم في تطوير خدمات العلاج الطبيعي والارتقاء بالمستوى المهني في مصر والمنطقة العربية.