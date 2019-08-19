استئناف ترميم كاتدرائية نوتردام في فرنسا بعد تأجيلها لمخاوف من حدوث تسمم بالرصاص

استؤنفت اليوم الاثنين، أعمال ترميم كاتدرائية نوتردام بالعاصمة الفرنسية باريس بعد تأجيلها في ظل مخاوف من احتمالات وقوع حوادث تسمم بالرصاص.

وذكرت السلطات المحلية في بيان أن أعمال ترميم الكاتدرائية الأثرية التي كانت قد تعرضت لحريق قبل عدة أشهر يمكن أن تتواصل الآن بعد الاتفاق على اتخاذ إجراءات سلامة جديدة لضمان الحفاظ على صحة عمال البناء.

وتوقفت أعمال الترميم الشهر الماضي في ظل مخاوف من ارتفاع نسبة الرصاص في الهواء.

وأدى الحريق الهائل الذي اشتعل في سقف الكاتدرائية في أبريل الماضي إلى انصهار العديد من مكونات الرصاص في المبنى.

وذكر البيان أنه ستكون هناك قواعد صارمة لدخول موقع الترميم والخروج منه، مع ضرورة غسيل ملابس العمل بشكل يومي.

ويجري حاليًا فحص المنطقة المحيطة بالكاتدرائية التي تقع في وسط باريس للقضاء على أي تلوث بالرصاص في المنطقة.

واتهمت نقابات العمال سلطات المدينة بالتخفيف من مخاطر حدوث حالات تسمم بالرصاص، والذي يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة للكلى والجهاز العصبي بالجسم، فضلا عن تزايد احتمالات الاجهاض والولادة المبكرة للامهات الحوامل.