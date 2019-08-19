أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني ليصبح الصفقة السادسة للفريق "البافاري" خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع كوتينيو على عقد إعارة لمدة عام مع خيار الشراء النهائي بعد انتهاء مدة الإعارة.

ونشر الحساب الرسمي لبايرن ميونخ على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيدو للاعب وعلق عليه: "مرحبا كوتينيو" .

وسوف يرتدي كوتينيو القميص رقم 10 مع العملاق "البافاري" بحسب ما جاء في بيان النادي.

وصرح كوتينيو عقب الانضمام لصفوف بايرن: "بالنسبة لي ، يمثل هذا التغيير تحديًا جديدًا في بلد جديد في أحد أفضل الأندية في أوروبا، لدي أهداف كبيرة لتحقيقها مع بايرن، وأنا متأكد من أنني أستطيع القيام بذلك مع زملائي الجدد في الفريق ".

ولعب كوتينيو مع برشلونة 76 مباراة وسجل 21 هدفاً وصنع 11 هدفاً.