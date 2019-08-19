ريدناب: «سحر» ماني يقربه من مكانة صلاح في ليفربول

تحدث جيمي ريدناب، لاعب ليفربول السابق، عن أداء السنغالي ساديو ماني، نجم الريدز، مع الفريق، خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الأداء الرائع الذي يقدمه في المباريات الأخيرة تجعله النجم الأول لليفربول وتقربه من أخذ مكانة محمد صلاح نجم المنتخب المصري.

وظهر ماني صاحب الـ27 عاما، بشكل مميز، مع ليفربول مطلع الموسم الجاري، حيث نجح في تسجيل هدفين في مباراة كأس السوبر الأوروبي التي فاز بها ناديه على حساب تشيلسي، كما نجح في الحصول على جائزة أفضل لاعب في مباراة الريدز أمام ساوثامبتون، والتي فاز بها فريقه بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أحرز هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانت ماري" في شباك القديسين.

في الوقت الذي لم يشارك فيه، بأول مباراة لليفربول بالدوري، التي سحق فيها ضيفه نورويتش سيتي بنتيجة 4-1، لعدم اكتمال جاهزيته.

وقال ريدناب في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "ماني يقدم أداءٍ رائعًا مع ليفربول ليجعله رجل الفريق الأول، متفوقًا على محمد صلاح".

وأضاف: "ما يفعله ساديو في المباريات الأخيرة له سحر خاص وتأثير كبير على الفريق، يجعله قادر على هزيمة أي فريق، وأظهر ذلك بالفعل في مباراة ساوثهامبتون الأخيرة، ونجح في تسجيل هدف وقام بتمريرة حاسمة آخرة لفرمينيو لتحقيق الفوز".

وأوضح: "الأرقام توضح تفوق ماني ومدى تأثيره على نتائج ليفربول، لم يسجل أي لاعب أهداف أكثر منه في الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2019، حيث وصل عدد أهدافه يوم السبت الماضي إلى 15 هدفًا بدون أي ركلة جزاء".

وواصل تصريحاته: "في آخر 30 مباراة من مباريات ليفربول، سجل ماني 20 هدفًا، بينما سجل صلاح 12 هدفًا وفيرمينيو 8 أهداف".

وأتم: "قبل ثلاث سنوات في نفس هذا الأسبوع، شارك ماني لأول مرة مع ليفربول، وسجل الهدف الرابع في فوز الفريق على آرسنال بنتيجة 4-3، وحتى الآن مازال لديه هذا التأثير الكبير على الأداء تحت قيادة يورجن كلوب".

يذكر أن السنغالي ساديو ماني، أحرز لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الماضي، رفقة زميله محمد صلاح، والجابوني بيير ايمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، لكل منهم 22 هدف.

ويستعد ليفربول لمواجهة ضيفه أرسنال في قمة الجولة الثالثة من الدوري، والمقرر لها السبت المقبل، على ملعب الآنفيلد.