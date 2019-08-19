وتناشد المواطنين بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية في القضاء على هذه الظاهرة

طالبت وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، السادة المواطنين بالمساهمة في الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية.

وأوضحت أن هذا المرفق حيوي ويعد مملوكا لكافة المواطنين، ويخدم ملايين الركاب، لافتة إلى تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات وخاصة على خطوط الضواحي ما يعرض الركاب وسائقي القطارات للخطر، كما يتسبب في إلحاق أضرار بالقطارات والتي يتم بعد ذلك إصلاحها من الميزانية المالية للسكك الحديدية.

وتابعت: «هذا شكل عبئا على تلك الميزانية التي يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية بالاضافة إلى استكمال المشروعات الضخمة، والتعاقدات الجديدة والخاصة بالعربات، والجرارات الجديدة التي تم التعاقد عليها والتي تعتبر الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية».

وذكر البيان أن الوزارة تنذر بعدم وقوف القطار الذي يتم رشقه بالحجارة في المحطة التي يتم رشق القطار في محيطها، وتهيب الوزارة ممثلة في هيئة السكك الحديدية السادة المواطنين بالتعاون معها في إيقاف هذه الظاهرة التي تسبب أضرارا للركاب، وسائقي القطارات وأضرارا في جرارات وعربات القطارات.