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كشف الصقر أحمد حسن قائد المنتخب الوطني السابق، وعميد لاعبي العالم، عن بعض من كواليس مقابلته مع ساديو ماني نجم ليفربول ومنتخب السنغال خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

وقال العميد في تصريحات لقناة صدى البلد:"ماني قابلته بصحبة نجلي وطلبت منه أن يوجه نصيحة لإبني ليكون لاعبًا كبيرًا فنظر لي وتعجب من طلبي".

وأَضاف عميد لاعبي العالم والفائز ببطولة كأس الأمم الإفريقية مع الفراعنة 4 مرات:"وجدت ماني يقول لي كيف أنصحه في وجود نجم كبير مثلك".

وواصل الصقر:"أتمنى أن يتوج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا ولكن حظوظ ساديو ماني في الفوز بها أكبر".

وكان ماني قد قاد المنتخب السنغالي للمباراة النهائية ببطولة كأس الأمم الأخيرة مصر 2019، ولكن خسر أمام الجزائر بهدف نظيف.

جدير بالذكر أن محمد صلاح نجم الفراعنة هو الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا آخر عامين، ومن المقرر أن تقام حفلة اللاعب الأفضل بالقارة في الغردقة بشهر يناير المقبل، ومن المتوقع بشكل كبير ترشح صلاح مع السنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز للمنافسة على الجائزة.