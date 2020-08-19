أمريكا: تعليق ثلاث اتفاقيات مع هونج كونج بشأن تسليم المجرمين والضرائب

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة قامت بتعليق العمل بثلاث اتفاقيات مع هونج كونج، بشأن تسليم المجرمين والإعفاءات الضريبية، وأرجعت قرارها إلى فرض قانون الأمن القومي الصيني على الإقليم.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورجان أورتاجوس في بيان إن هذه الخطوة جزء من إجراءات التنفيذ عقب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوليو الماضي والذي أنهى المعاملة التفضيلية لهونج كونج.

وتابعت: "كجزء من الإجراءات التنفيذية الجارية، أبلغنا سلطات هونج كونج في 19 أغسطس بتعليق، أو إنهاء العمل بثلاث اتفاقيات ثنائية".

وذكر البيان أن الاتفاقيات تتعلق بتسليم المجرمين الهاربين ونقل المحكوم عليهم وإعفاءات ضريبية متبادلة على الدخل الناتج عن التشغيل الدولي للسفن.

وأضافت أورتاجوس أن "هذه الخطوات تؤكد قلقنا العميق إزاء قرار بكين بفرض قانون الأمن القومي، الذي سحق حريات شعب هونج كونج".