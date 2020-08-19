وزير النقل: نتعاقد على 6 قطارات نوم جديدة

كشف وزير النقل كامل الوزير، عن سعي الوزارة للتعاقد على 6 قطارات نوم جديدة، في إطار تحديث منظومة السكك الحديدية بوحدات متطورة لتقديم خدمة أفضل لجمهور الركاب.

وقال الوزير، خلال لقائه وزير الإسكان والآثار خالد العناني، إن ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ أﺣﺪ الركائز الأساسية لتنفيذ مخططات اﻟﺘنمية اﻟﺴﻴﺎﺣية، مشيرًا إلى أن التعاقد على القطارات الجديدة يدعم قطاع السياحة بتقديم خدمة متكاملة.

ولفت الوزير، إلى استمرار توريد الصفقات المتعاقد عليها بين هيئة السكة الحديد والشركات الأجنبية، حيث استلمت الهيئة 33 عربة ضمن صفقة توريد 1300 عربة جديدة والتي تعد أكبر وأضخم صفقة في تاريخ سكك حديد مصر والتي وقعتها هيئة السكك الحديدية مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو.

وألمح إلى استلام هيئة السكة الحديد 70 جرارا أمريكيا جديدا من طراز "جينرال إلكتريك"، ضمن صفقة توريد 110 جرارات، تم إدخال 38 قطارًا منها الخدمة في إطار سعي الوزارة لدعم منظومة الجر وتحقيق طفرة في منظومة النقل.