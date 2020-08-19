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أعلنت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، اليوم الأربعاء، أنها غير مصابة بكورونا، ولكنها ستواصل العمل عن بُعد حيث تعاني من أعراض تنفسية طفيفة.

وأعلنت رئيسة الوزراء -34 عاما- ذلك عبر موقع "تويتر" اليوم، بعدما كانت كتبت أمس أنها ستضخع لاختبار للكشف عن كورونا.

وقالت إنه من المهم عدم الذهاب للعمل عند الإصابة بأعراض وتعريض الآخرين للعدوى، مضيفة أنها تشعر أنها "بصحة جيدة" ولديها أعراض "طفيفة" فقط.

ويتضمن جدول أعمالها مؤتمرا عبر تقنية الفيديو مع قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 حول الأزمة في بيلاروس.

وفي أبريل، وضعت مارين نفسها قيد الحجر الصحي الذاتي لفترة وجيزة بعد اكتشاف أن موظفا في مقرها الرسمي خالط آخر مصابا بالفيروس.

وأظهرت الفحوص بعد ذلك عدم إصابتها، وعدم إصابة الموظف.

وسجلت فنلندا، حتى أمس الثلاثاء، 334 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، وحوالي 7700 إصابة.