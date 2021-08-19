حسن نصر الله: سفينة محملة بالوقود ستغادر من إيران إلى لبنان خلال ساعات

• ويحذر من تجربة حزب الله في حرب عسكرية أو اقتصادية

كشف أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، عن أن سفينة محملة بالوقود ستغادر من إيران إلى لبنان خلال ساعات.

وقال في فعالية اليوم الخميس: "أعلن أن سفينتنا الأولى المحملة بالوقود، التي سوف تنطلق من إيران، قد أنجزت كل الترتيبات وستبحر خلال ساعات".

وأضاف، وفقا لما نقلته عنه قناة "المنار": "ستتبع هذه السفينة سفينة أخرى وسفن أخرى".

وحذر من اعتراض السفينة بالقول: "لا يخطئن أحد في تجربتنا في أي حرب كانت عسكرية أو اقتصادية أو أمنية".

وتقدم بالشكر لإيران على دعمها للبنان، قائلا إن "إيران على مدى 40 عاماً لم تتدخل في الشؤون اللبنانية، وقرارنا هو بأيدينا".

وهاجم نصر الله السفارة الأمريكية في بيروت واتهمها بأنها "تدير الحرب الاقتصادية والإعلامية على لبنان وتقف وراء التحريض".

وقال: "السفارة الأمريكية في لبنان ليست تمثيلا دبلوماسيا بل هي سفارة تواطؤ على الشعب اللبناني.. وأقول لمن يعتمد على الأمريكيين وسفارتهم في بيروت أن يأخذوا تجربة أفغانستان بعين الاعتبار".