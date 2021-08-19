يستعد النجم تامر حسني، لإحياء حفل غنائي، مساء اليوم الخميس، على المسرح الروماني بمارينا، حيث يجري بروفات مكثفة مع فرقته الغنائية استعداد للأغنيات التي من المقرر أن يشدوا بها أثناء الحفل الجماهيري.

ونشر تامر سني على صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام"، فيديو من تحضيرات الحفل، وكتب عليها قائلا :"من تحضيرات الحفل الجماهيري الثاني لي بالساحل الشمالي، الحفل اللي بفتتح فيه للمرة الثانية المسرح المصري الروماني العظيم بمارينا بعد توقف سنوات وأتمنى استمرار المسرح وإقامة العديد من الحفلات عليه لإنه حقيقي هو مسرح عظيم".

وسبق وافتتح تامر حسنى أول حفلات الصيف بالعلمين، وسط استعراض مسرحي بحضور جماهيري مكثف، وإبهار مسرحي من حيث ديكورات المسرح وإضاءته وحجمه واستعراضاته، وسط إشادة من النقاد والجماهير.

فيما يحقق فيلم "مش أنا" لتامر حسني نجاحا كبيرا في دور العرض داخل مصر وخارجها.

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