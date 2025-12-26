أكد الإعلامي إيهاب الكومي، أن منتخب مصر بدأ مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 ببداية قوية، مشيدًا بالدور الحاسم لمحمد صلاح في مواجهة زيمبابوي، حيث أنقذ الفراعنة من التعادل في اللحظات الحاسمة.

وشدد الكومي في برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد، على أهمية السعي لتحقيق المركز الأول في المجموعة لتجنب مواجهة قوية أمام منتخب المغرب في دور الثمانية، مؤكدًا أن جميع المنتخبات المشاركة قوية، لكن الفراعنة يمتلكون القدرة والطموح للتتويج باللقب الثامن في تاريخهم بالبطولة.

وأضاف الكومي، أن منتخب مصر يظهر أفضل أداء له في الدورات المجمعة خاصة إذا كانت تحت قيادة مدرب بحجم حسام حسن، الذي يضيف خبرة وكفاءة فنية كبيرة للفريق.