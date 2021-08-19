روسيا: رفع طالبان من على قائمة الإرهاب يتوقف على أفعال وخطوات محددة للحركة

قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن رفع حركة طالبان «المحظورة في روسيا» من على قائمة الإرهاب يتوقف على أفعال وخطوات محددة من قبل الحركة، وذلك حسبما نشره موقع «سبوتنيك عربي».

وأضافت المتحدثة عبر أثير إذاعة «كومسومولسكايا برافدا»: «هذه مسألة تنشأ من تصرفات وخطوات وسياسة محددة، لا يتم حلها من الناحية النظرية، ولكن (تنشأ) من الممارسة، وقد تحدث كل من مبعوث الرئيس الروسي (زامير) كابولوف ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف... كل شيء سيقاس على أساس أفعال حقيقية».

وسيطرت حركة «طالبان» على العاصمة الأفغانية كابول، ومناطق واسعة من أفغانستان، فضلا عن معظم المعابر مع الدول المجاورة، جاء ذلك متزامنا مع خروج قوات الولايات المتحدة وحلف الناتو من هذا البلد، والذي بدأ، مطلع مايو الماضي؛ ومن المقرر انتهائه بحلول الحادي عشر من سبتمبر المقبل.