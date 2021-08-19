لافروف: نرحب بدعوة طالبان لإطلاق حوار سياسي ونشجع الأطراف الأفغانية على ذلك

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن روسيا ترحب ببيان حركة طالبان بشأن استعدادها لبدء حوار مع القوى السياسية الأخرى في أفغانستان، مؤكدا أن الأوضاع الحالية توحي بضرورة البدء بهذه التشاورات.

وأضاف لافروف، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس، أن روسيا مستعدة لاستئناف العمل في "صيغة موسكو" حول أفغانستان، التي لديها احتمالات أكبر للحفاظ على حوار وطني في أفغانستان.

ولفت الوزير الروسي إلى أن الموقف الروسي ما زال ثابتا تجاه الأزمة الأفغانية حيث تدعم روسيا التشاور من أجل الحوار الوطني لكافة الأطراف الأفغانية من أجل تقرير مصير أفغانستان، مؤكدا أن روسيا ستشجع بكل طريقة ممكنة الحوار بين طالبان والقوى السياسية الأخرى في أفغانستان، وتسعى إلى ترجمته إلى أفعال ملموسة.