أفادت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس، بأنه تم إعطاء 168.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في البرازيل حتى الآن.

وأشارت البيانات إلى أن متوسط معدل التطعيم في البرازيل يقدر بـ2.7 مليون جرعة في اليوم. ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرا لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في البرازيل قبل نحو 30 أسبوعا.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البرازيل 20.5 مليون حالة، والوفيات 571 ألفا و662 حالة.

وسجلت البرازيل أول حالة إصابة لديها بفيروس كورونا قبل عام و25 أسبوعا.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.