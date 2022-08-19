الاتحاد التونسي يعلن مواجهة البرازيل وديا استعدادا لكأس العالم

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أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الجمعة عن خوض منتخب تونس مباراة ودية ضد البرازيل، في إطار التحضير للمشاركة في نهائيات مونديال قطر 2022.

وذكر الاتحاد التونسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن مباراة منتخبي تونس والبرازيل الودية ستقام يوم 27 سبتمبر المقبل.

ولم يكشف عن مكان إقامة المباراة، واكتفى الاتحاد التونسي بالقول إنها ستقام في أحد ملاعب أوروبا، الذي سيتم تحديده خلال أيام.

وكان منتخب البرازيل قد تقدم بطلب لمواجهة نسور قرطاج، مما يعني أنه سيكون المنظم لهذه المباراة.

وأضاف البيان: «سيتجدد اللقاء بين تونس والبرازيل بعد 50 عاما، إذ كان آخر لقاء جمع المنتخبين يوم 6 يونيو 1973، في تونس، بحضور 35 ألف متفرج».

وتابع: «وقد أدار هذا اللقاء الحكم الجزائري بن غزال، وانتهت المواجهة بفوز البرازيل 4-1».

واختتم: «سجل رباعية السامبا باولو سيزار في الدقيقتين 33 و65، وفالدوميرو في الدقيقة 84، وريفيلينو في الدقيقة 88. أما هدف تونس الوحيد سجله محي الدين هبيطة في الدقيقة 71».

منتخب تونس يستعد لخوض منافسات كأس العالم حيث سينافس في مجموعة تضم فرنسا والدنمارك وأستراليا، في مونديال قطر 2022.