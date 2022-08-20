أمريكا تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 775 مليون دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الجمعة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 775 مليون دولار لأوكرانيا، حيث يقترب الغزو الروسي للبلاد من إتمام شهره السادس.



ووفقا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، تشمل حزمة المساعدات 4 راجمات صواريخ إضافية عالية الحركة من طراز "همارس"، و16 قطعة مدفعية ثقيلة من مدافع هاوتزر، و36 ألف طلقة ذخيرة، و16 طائرة مراقبة مسيرة، و40 مركبة نقل جنود مضادة للألغام.



وقال البنتاجون إن أوكرانيا ستحصل أيضا على 50 مركبة من نوع همفي، وألف من صواريخ جافلين الأمريكية المحمولة الموجه المضادة للدروع، وألفي طلقة مضادة للدروع، ومعدات نزع ألغام وأنظمة اتصالات جديدة.



تأتي هذه المساعدة بعدما أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 550 مليون دولار لأوكرانيا في وقت سابق هذا الشهر.



وبهذه الحزمة الجديدة، ستفي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بمساعدات أمنية إجمالية لأوكرانيا تبلغ 6ر10 مليار دولار.