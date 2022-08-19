استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي في طوباس

استشهد فلسطيني (58 عاما)، اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 5 آخرين خلال اقتحامها مدينة طوباس وبلدة طمون .

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/ أن الشهيد أصيب بالرصاص الحي في رأسه، وقد وصفت إصابته بالحرجة، ليعلن الأطباء عن ارتقائه شهيدا متأثرا بإصابته .

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت طوباس فجر اليوم، وأطلقت النار صوب المواطن أثناء خروجه من صلاة الفجر، فيما أصابت شابا من طمون- جنوب شرق طوباس- بعيار حي في الفخذ، واعتقلت أثناء اقتحامها المكانين، خمسة شبان.