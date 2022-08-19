غلق 5 مراكز طبية وتحرير 135 قضية متنوعة في حملة لحماية المستهلك بقوص

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص شن حملة تفتيشية موسعة على أسواق المدينة بقيادة رائد هارون، مدير فرع الجهاز بقنا، وفراج الوحش نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وذلك بمشاركة مسؤولي هيئة الدواء وإدارة العلاج الحر والتموين والصحة والطب البيطري والمرافق والبيئة ومكتب العمل.

وأضاف الداودي أن الحملة استهدفت المرور على عدد من الأسواق والهايبرات والسوبر ماركت ومحلات البقالة ومحالات الجزارة لمتابعة حركة البيع والشراء بها، فضلا عن المرور علي عدد من العيادات والصيدليات ومعامل التحليل ومحال بيع المستلزمات الطبية.

وأوضح الداودي ان الحملة أسفرت عن غلق وتشميع عدد 5 مراكز طبية لمزاولة نشاط بدون ترخيص، وأصدرت قرار غلق إداري لأحد محال الجزارة.

كما تم تحرير عدد 12 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، فضلا عن تحرير 7 محاضر أخرى لعدم حمل شهادة صحية وتردي مستوي النظافة، و114 محضر إشغال وعدد 2 محضر لمخابز بدون ترخيص مؤكدا على استمرار الحملات المكثفة للرقابة على الأسواق التي يقودها جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية والتنفيذية لضبط الأسواق ومكافحة الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش أو التدليس أو الامتناع عن منح المستهلك فاتورة بعد الشراء عند طلبها دون مقابل أو عدم الالتزام بالإعلان عن سعر السلعة في مكان واضح، والالتزام بوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلعة المباعة في مكان واضح في المحلات لدى التجار.

وناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة معاونة الأجهزة التنفيذية وجهاز حماية المستهلك في جهودهما المبذولة لضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتسنى للأجهزة التنفيذية اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وضبط الأسواق، من خلال الوسائل المتعددة سواء عن طريق الخط الساخن، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك.

كما دعا التجار إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم تلك الممارسات الخاطئة.