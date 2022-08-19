ارتفاع عدد وفيات حادث تصادم المنيا إلى 13 شخصا و15 مصابا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكدت مصادر طبية بمديرية الصحة بالمنيا، في تصريحات صحفية إنه تم نقل مصابي وضحايا حادث التصادم الذي وقع بالطريق الصحراوي الشرقي منذ قليل إلي مستشفيات المنيا العام وسمالوط النموذجي.



وارتفع عدد المتوفين إلي 13 شخصا فيما أصيب 15 آخرين جراء وقوع حادث التصادم بين أتوبيس سياحي وسيارة نقل بالقرب من بوابة الرسوم بالطريق الصحراوي الشرقي.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت إخطارًا من عمليات النجدة يتضمن بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس سياحي وسيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من بوابة الرسوم، ووقوع ضحايا ومصابين.



علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وتبين وقوع الحادث، وأسفر عن مصرع 13 مواطنين فيما أصيب 15 آخرين.

تم نقل 7 ضحايا لمستشفي سمالوط التخصصي و6 ضحايا لمستشفي المنيا العام، و15 مصاب إلي مستشفي سمالوط التخصصي، وجاري تحرير محضر بموجب الواقعة، تمهيدا لإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.