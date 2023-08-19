كين يسجل في انتصار كبير لبايرن ميونخ على بريمن في الدوري الألماني

سجل الإنجليزي هاري كين أول أهدافه مع فريق بايرن ميونخ، وذلك خلال المباراة الافتتاحية للموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) التي فاز بها بايرن على فيردر بريمن 4 / صفر اليوم الجمعة.

وأنهى بايرن ميونخ الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه ليروي ساني في الدقيقة الرابعة.

وفي الشوط الثاني، سجل هاري كين، المنضم حديثا لبايرن، أول أهدافه مع الفريق في الدقيقة 74، قبل أن يسجل ليروي ساني الهدف الثاني له والثالث لبايرن في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، قبل أن يسجل ماتيس تيل الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وانضم هاري كين إلى بايرن ميونخ، قادما من توتنهام الإنجليزي، يوم السبت الماضي، وفي يوم انضمامه للفريق شارك كين كبديل في مباراة كأس السوبر الألماني التي خسرها بايرن ميونخ أمام لايبزج بثلاثية نظيفة.

ويعد كين أغلى صفقة يبرمها نادي ألماني حيث ذكرت تقارير إعلامية أن قيمة الصفقة تتجاوز 100 مليون يورو (110 ملايين دولار).

يذكر أن بايرن هو حامل لقب الدوري الألماني في آخر 11 موسما ويسعى للتتويج بلقب الموسم الجديد.

ولم يكن هناك فترة طويلة لجس النبض، حيث بادر بايرن ميونخ بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة الرابعة، عندما مرر الإنجليزي هاري كين كرة خلف مدافعي فيردر بريمن لينطلق بها ليروي ساني حتى دخل منطقة الجزاء وأصبح في مواجهة الحارس جيري بافلينكا ليسدد كرة أرضية إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة التاسعة ألغى الحكم هدفا سجله فريق فيردر بريمن عندما لعبت ركلة جرة من الناحية اليسرى من خارج منطقة جزاء بايرن ميونخ ارتقى إليها نيكلاس فولكروج وقابلها بضربة رأس إلى داخل المرمى ولكن الحكم ألغى الهدف بداع تسلل فولكروج.

بعد تلك الهجمة، استشعر بايرن ميونخ الخطر، لذلك فرض سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثان يؤمن به تقدمه، وهو ما أجبر فيردر بريمن على التراجع لوسط ملعبه والاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

ومع ذلك انحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 19 والتي شهدت فرصة خطيرة لبايرن ميونخ عندما انطلق جمال موسيالا بالكرة حتى وصل على حدود منطقة جزاء بريمن وسدد كرة أرضية قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيمن بسنتيميترات قليلة.

وعاد بايرن ميونخ لتهديد مرمى بريمن في الدقيقة 21 عندما سدد نصير مزراوي كرة قوية من خارج من الجزاء من الناحية اليمنى ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن. وكاد هاري كين أن يسجل أول أهدافه مع بايرن ميونخ في الدقيقة 26 عندما لعبت ركلة ركنية إلى داخل منطقة جزاء بريمن ليسددها كين لكن بافلينكا تألق وتصدى للكرة.

واستمرت سيطرة بايرن ميونخ على مجريات اللقاء، وكاد بايرن أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 34 عندما سدد ليون جوريتسكا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن بافلينكا تألق وتصدى لها على مرتين.

وفي الدقيقة 40 كاد نيكلاس فولكروج أن يعادل النتيجة لبريمن عندما لعبت ركلة حرة طولية إلى فولكروج ليسدد كرة قوية لكن أولريش تألق وتصدى لها.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم بايرن ميونخ بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 47 كاد بريمن أن يسجل هدف التعادل عندما مرر فولكروج كرة عرضية أرضية رائعة قابلها ليوناركو بيتينكورت بتسديدة من على حدود منطقة الست ياردات لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر. بعد تلك الهجمة أصبح اللعب سجالا بين الفريقين مع وجود أفضلية قليلة لفريق بريمن، ولكن بدون خطورة حقيقية على المرميين.

وظل الوضع على ماهو عليه حتى جاءت الدقيقة 58 والتي شهدت فرصة خطيرة لبايرن ميونخ عندما استلم كينجسلي كومان الكرة على حدود منطقة جزاء بريمن وسدد كرة أرضية قوية اصطدمت بأسفل القائم الأيسر. وكاد هاري كين أن يسجل الهدف الثاني لبايرن ميونخ في الدقيقة 61 عندما انطلق بالكرة حتى وصل على حدود منطقة جزاء بريمن وسدد كرة أرضية قوية حولها الحارس بافلينكا بصعوبة لركلة ركنية لم تستغل.

ورد بريمن في الدقيقة 63 عندما لعبت كرة طولية على حدود منطقة جزاء بايرن هيأها فولكروج برأسه إلى مارفين دوسكتش الذي فشل في التعامل معها ليبعدها الدفاع لتصل إلى ينس ستيج الذي سدد ركة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وأهدر بايرن فرصة تسجيل الدف الثاني في الدقيقة 69 عندما استلم كينجسلي كومان الكرة داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى وسدد كرة قوية لكن كرته علت العارضة.

وفي الدقيقة 74 افتتح هاري كين أهدافه مع بايرن ميونخ عندما اسلتم تمريرة من ألفونسو ديفيز على حدود منطقة الجزاء ليصبح في مواجهة بافلينكا قبل أن يسدد كرة أرضية عانقت الشباك.

وكاد بايرن ميونخ أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 85 عندما توغل نصير مزراوي بالكرة من الناحية اليمنى ودخل منطقة جزاء بريمن وسدد كرة قوية تصدى لها بافلينكا ببراعة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي المباراة سجل بايرن ميونخ الهدف الثالث عندما مرر إيريك ماكسيم تشوبو موتينج كرة بينية إلى توماس مولر داخل منطقة الجزاء ليمررها إلى ليروي ساني الذي وضعها بسهولة إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة سجل بايرن الهدف الرابع عندما لعبت الكرة إلى ماتيس تيل داخل منطقة جزاء بريمن من الناحية اليسرى ليسدد كرة قوية عانقت الشباك.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الثاني بدون جديد قبل ان يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز بايرن ميونخ برباعية نظيفة.