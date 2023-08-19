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أشاد طارق العوضي عضو لجنة الرئاسي، بقرار العفو الصادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» على قناة «cbc»، اليوم السبت، إنّ التهنئة موجهة للشعب المصري بأكمله سواء مؤيدين أو معارضين.

وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي يُثار فيها ترحيب بقرار العفو عن شخص من قِبل مؤيدين ومن معارضين، ما يعني أن هناك تحولا ديمقراطيا حقيقيا بدأ يتم على الساحة السياسية المصرية.

وذكر أن الجميع أصبح يؤمن بمقولة إن الوطن يتسع للجميع، وأن الخلاف في الرأي لا يُفسد للود قضية.

ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا القرار، ولمؤسسة الرئاسة التي بذلت جهودا طوال الأشهر الماضية لإصدار قرارات العفو.

وأوضح أن قرارات العفو التي تأتي استجابة للقوى السياسية وللحوار الوطني وللجنة العفو الرئاسي تشير إلى السير على طريق تصحيح أوضاع كانت خاطئة في فترة من الفترات.

ولفت إلى أن هذه الخطوات تؤكد السير نحو جمهورية جديدة، ونحو وطن يتسع للجميع قولا وفعلا وليس مُجرد شعارات.

واستخدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاحياته الدستورية ويُصدر القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.