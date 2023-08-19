وكيل رياضة المنيا يعلن عن مهرجانين للبراعم والسباحة لمسافات طويلة اليوم وغدا

أعلن مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن المحافظة تشهد اليوم السبت، مهرجان للبراعم، وغدًا مهرجان السباحة لمسافات طويلة.

جاء ذلك خلال حضوره ختام مهرجان منافسات بطولة الصعيد التاسعة للسباحة، والمقامة لثاني مرة بمحافظة المنيا بحمام سباحة جامعة المنيا، في الفترة من 12 أغسطس حتى 20 أغسطس، بمشاركة 1130 سباحًا وسباحة من ثمانِ محافظات تابعين بـ20 نادٍ ومركز شباب بصعيد مصر، والذي ينظمه الاتحاد المصري للسباحة فرع منطقة الصعيد.

وقال "عكاشة"، إن الترتيب العام للبطولة جاء كالآتي: حصد نادي بني سويف الرياضي المركز الأول برصيد نقاط 4312 نقطة، وجاء نادي الرياضات البحرية بالغردقة في المركز الثاني برصيد نقاط 3799 نقطة.

كما جاء مركز شباب المدينة أ بالمنيا في المركز الثالث بـ3261 نقطة، وفي المركز الرابع نادي رأس غارب الرياضي برصيد 3232 نقطة، وجاء نادي أسيوط الرياضي في المركز الخامس برصيد 2786 نقطة.

فيما جاء نادي المنيا الرياضي في المركز السادس برصيد 2686 نقطة، وفي المركز العشرين نادي قنا الرياضي بـ33 نقطة.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق صلاح عميد كلية التربية الرياضية، الدكتور عبد العزيز عمر وكيل كلية التربية الرياضية، المهندس أدهم دهب رئيس مجلس إدارة منطقة الصعيد للسباحة، أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، الدكتور محمد حمدي معاون وكيل الوزارة ومدير العلاقات العامة، الدكتور أحمد جمعة مدير إدارة الهيئات الرياضية، الدكتور احمد حجازي، الدكتور عز درويش أعضاء مجلس إدارة منطقة الصعيد للسباحة، والعديد من القيادات التنفيذية والتشريعية والشبابية.

الجدير بالذكر أن البطولة تقام بمحافظة المنيا للمرة الثانية بمشاركة 8 محافظات هي "المنيا وبني سويف، وأسيوط، والبحر الأحمر وسوهاج، وقنا والأقصر وأسوان"، بعدد 20 نادٍ ومركز شباب، بمشاركة أكثر من 1130 سباحًا وسباحة لأول مرة في بطولات الاتحاد بالصعيد.

وتقام المسابقة خلال تسعة أيام من 12 إلى 20 أغسطس بحمام سباحة جامعة المنيا، وتقام المسابقات لمختلف الفئات العمرية، وفي جميع السباقات الفردية والتتابعات، والفرق، في سباحات الحرة (الكرول) وسباحة الصدر(البرست)، وسباحة الظهر (الباك)، وسباحة الفراشة (الدولفين )، وكذا دورة تدريبية للمدربين لمدة 6 أيام على هامش البطولة في الفترة من 12 إلى 17 أغسطس، فقد أقيمت جميع السباقات لمدة سبعة أيام من 12 إلى 18 أغسطس.