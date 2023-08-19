تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصر إجرامي بحوزته مخدرات في الإسكندرية.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عنصر إجرامي، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، تخصص نشاطه فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزته (8 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 2,050 كيلو، كمية لمخدر الكوكايين، أقراص مخدرة لعقار الإكستاسى، طبنجة، خزينة، طلقات نارية، مبلغ مالى) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.