آمنة: الدولة نفذت مشروعات تنموية بالقليوبية في جميع المجالات باستثمارات 95 مليار جنيه

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وعبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها وممشى أهل مصر المرحلتين "ب. ج"، وأعمال تطوير المرحلة الثانية لشارع فريد ندا.

ووزع وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية، عددا من الأشجار ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، بحديقة النصب التذكاري في بنها.

ومن جانبه، أكد وزير التنمية المحلية، إن إجمالي الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال فترة الرئيس عبدالفتاح السيسي في محافظة القليوبية بلغت حوالي 95 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014، وحتى شهر أغسطس الجاري، في مجالات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والإسكان والطرق والنقل ورصف الطرق المحلية وتحسين البيئة والتربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة وحياة كريمة والخطط الاستثمارية للتنمية المحلية والزراعة وغيرها من القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية للعام المالي 2023 – 2024 بلغت حوالي 825 مليون جنيه، على مشروعات رصف الطرق و كباري وأنفاق ومشروعات النظافة، وتحسين البيئة ومشروعات الكهرباء والإنارة والأمن والإطفاء والمرور ومشروع تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وأوضح آمنة، أنه تم دعم المحافظة بحوالي 250 ألف شجرة "أشجار مثمرة وزينة وخشبية"؛ لتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري .

ومن جانبه، كشف المحافظ، عن اهتمام المحافظة بتنفيذ مشروعات تطوير الطرق والميادين والشوارع الرئيسية وكذا تطوير كورنيش النيل بينها لإيجاد متنفس لأبناء المحافظة.

وقال إن أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها تبلغ حوالي 210 أمتار ومتوسط عرض 25 مترا بتكلفة 42.2 مليون جنيه، وشمل التطوير رصف وإنارة وتشجير الشارع الرئيسي في الاتجاهين بطول 1 كم، وعرض 20 مترا واستحداث ميدان فى نهاية المشروع.

وأضاف: "شمل رصف وإنارة وتشجير شارع المعهد الدينى باعتباره مدخل المشروع بطول 275م وعرض 15م

ورصف وإنارة شارع 8 باعتباره مدخل المشروع بطول 500م ومتوسط عرض يصل إلى 13م".

وأوضح الهجان، أن تطوير ممشى أهل مصر "المرحلة ب" يبدأ من أمام البنك الأهلي، ويبلغ طوله 1850م بداية من كوبري كفر الجزار حتى نهاية منطقة الاندية، وجرى الانتهاء من المرحلة "أ. ب" بطول 850م، بتكلفة بلغت 17 مليون جنيه،.

وأشار إلى أن ممشى أهل مصر "المرحلة ج" بداية من أمام مجلس مدينة بنها انتهاء بنادي الشرطة بطول 650م بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه، وجار التجهيز والاعداد للمرحلة (د) والذى يمتد من نادى الشرطة حتى محطة المياه بطول 350 م، والتكلفة التقديرية تبلغ حوالي 20 مليون جنيه، ويتم تنفيذ الممشى من قبل المحافظة ويشرف على الأعمال الجهاز التنفيذي لإحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية.

وأضاف أنه فيما يخص أعمال تطوير المرحلة الثانية لشارع فريد ندا فقد تم تنفيذ المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تبلغ 26.3 مليون جنيه من اعتمادات الخطة العاجلة للجهاز المركزي للتعمير "تبدأ من امام مستشفي الجامعة حتي كمين اتريب بطول 1.1 كم ومتوسط عرض 25 مترا".

وفي المرحلة الثانية، بتكلفة بلغت 31 مليون جنيه والتي تبدأ من تقاطع الرياح التوفيقي مرورا بمديرية الطرق حتى مدخل بنها الجنوبي، مرورا بالمصنع الحربي بطول 1300 متر ومتوسط عرض 20م.