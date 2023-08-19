قتل مستوطنان اثنان إثر عملية إطلاق نار من مركبة مسرعة في بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس بالضفة الغربية الإسرائيلية.

وقالت صحيفة «معاريف» العبرية، إن المنفذ أطلق النار من مسافة قصيرة على المستوطنين وقتلهما في حوارة، فيما يجري البحث عن المنفذين.

يأتي هذا فيما أفادت صحيفة «إسرائيل اليوم» العبرية، بأن منفذ الهجوم تأكد أولاً أن الرجلين مستوطنان قبل إطلاق النار عليهما في حوارة، ثم انسحب من المكان.

وبثت وسائل إعلام فلسطينية، لقطات مصورة تُظهر لحظة نقل المستوطنين اللذين قتلا بعملية إطلاق النار في حوارة.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه دفع بتعزيزات عسكرية إلى البلدة، وأطلق عملية واسعة لملاحقة مطلقي النار.

يأتي هذا أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى بلدات وقرى جنوب نابلس بحثا عن منفذي إطلاق النار في حوارة.