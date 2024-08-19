بلينكن يشدد على الحاجة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في غزة يشمل الإفراج عن الرهائن

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، بيانًا عبر موقعها الرسمي، استعرض تفاصيل اللقاء الذي جمع بين الوزير أنتوني بلينكن، مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، في تل أبيب.

وقالت الوزارة إن بلينكن، أكد خلال اللقاء، التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل، وجهودها الرامية إلى تهدئة التوترات في المنطقة.

وأشارت إلى أن بلينكن، شدد على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في غزة، يشمل الإفراج عن الرهائن، ويسمح بزيادة المساعدات الإنسانية، ويخلق الظروف المواتية لاستقرار إقليمي أوسع.

وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، انتهاء اللقاء الذي جمع بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مشيرة إلى أن المحادثات بينهما كانت «إيجابية».

وقالت عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين، إن اللقاء استمر لنحو 3 ساعات، مشيرًة إلى أن نتنياهو أكد لبلينكن التزام إسرائيل بالمقترح الأمريكي بشأن صفقة إطلاق سراح المحتجزين.

وأشارت إلى أن نتنياهو، أكد خلال اللقاء، إصرار إسرائيل بكل «ثبات»، على أن يلبي المقترح الأمريكي احتياجاتها الأمنية.