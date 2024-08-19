سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نادي قطر القطري تعاقده مع أحمد عبد القادر لاعب الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، اليوم الإثنين.

وعقد النادي القطري مؤتمرا صحفيا لتقديم عبد القادر لوسائل الإعلام بحضور وكيل أعماله أحمد يحيى.

ومن المنتظر أن تنتعش خزينة الأهلي من صفقة إعارة عبد القادر بمبلغ قدره 600 ألف دولار.

واتفق مسؤولو الأهلي أيضا مع اللاعب على تمديد تعاقده لموسم آخر لينتهي في صيف 2026.

وكان عبد القادر وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة أمس الأحد لإجراء الفحوصات الطبية قبل توقيع العقود.

وسيلحق أحمد عبد القادر بزميله السابق في الأهلي، المدافع المغربي بدر بانون.

ويتذيل فريق قطر جدول ترتيب دوري نجوم قطر بعد خسارته في أول مباراتين أمام الدحيل 1/6 والسد 1/5.

ويستعد أحمد عبد القادر لظهوره الأول مع فريقه الجديد مرتديا القميص رقم 9 خلال مواجهة الشمال يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة.