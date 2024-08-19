رئيس زراعة النواب: البحث العلمي يساعد في تحقيق زيادة الإنتاجية وتقليل تكلفة الزراعة

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تعظيم الاستفادة من البحث العلمي في القطاع الزراعي، حتى تتمكن البلاد من مواجهة التحديات الحالية وتحقيق ما تطمح إليه القيادة السياسية في قطاع الزراعة من زيادة في الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي للمصريين.

جاء ذلك خلال "المنتدى الثقافي العلمي الأول لمركز البحوث الزراعية"، تحت عنوان "التغيرات المناخية وتأثيراتها على الأمن الغذائي" والذي يُنظمه المركز تحت رعاية السيد علاء فاروق وزير الزراعة، وعادل عبدالعظيم رئيس المركز، وحضور عادل البلتاجي وزير الزراعة الأسبق والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ ونخبة كبيرة من العلماء والاساتذة والباحثين ووزراء الزراعة السابقين وقيادات الوزارة والمراكز البحثية والمستثمرين ورجال الأعمال.

وأكد الحصري، اهتمام لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بدعم جهود البحث العلمي والعمل على تطويره، من أجل تحقيق زيادة الإنتاجية وتقليل تكلفة الإنتاج الزراعي وخدمة الزراعة بشكل عام والفلاح المصري الذي يعمل تحت كل الظروف والأحداث ولم يتوقف على الإنتاج.

وأشار إلى أن البحث العلمى يمكنه إيجاد حلول للمشكلات التي نواجهها في نقص الإنتاج في بعض المحاصيل، مستشهدا بمحصول الذرة الصفراء الذي نستورد منه أغلب احتياجاتنا، ويمكن التوسع في إنتاجه من خلال تطبيق البحث العلمي.

وشدد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية الإسراع في تعديل قانون التعاونيات وقانون الزراعة، حتى يمكن استحداث عدد من خطط التطوير وإضافة أدوار جديدة للتعاونيات لتتولى تقديم خدمات للمزارعين وتسهيل خطوات الحصول على المستلزمات وتسويق المحاصيل وغيرها من الخدمات.

واختنم الحصري، مؤكدا ضرورة تكاتف وتعاون جميع المؤسسات العلمية في النهوض بذلك القطاع الهام، وكذلك أهمية البحث العلمي في زيادة الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية المحاصيل لسد الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد وكذلك زيادة التصدير والحصيلة الدولارية.