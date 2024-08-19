رفضت المحكمة الإدارية في تونس جميع الطعون التي تقدم بها مرشحون للانتخابات الرئاسية ضد قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باستبعاد ملفات ترشحهم.

ورفضت المحكمة وفق بيان أصدرته اليوم الاثنين، جميع الطعون السبعة التي أثارها المرشحون المحتجون ضد قرارات هيئة الانتخابات.

مع ذلك يمكن الطعن أيضا في قرارات المحكمة في المرحلة الثانية من التقاضي.

كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت عن قبول ملفات ثلاثة مرشحين ،من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد المرشح بقوة لولاية ثانية، بينما رفضت ملفات 14 مرشحا لعدم استكمال الوثائق الرسمية من بينها أساسا العدد المطلوب من التزكيات الشعبية.ويفترض أن تعلن الهيئة عن القائمة النهائية بعد انتهاء مراحل الطعون والتقاضي يوم 3 سبتمبر المقبل.

وشكى مرشحون من قيود إدارية أعاقت استكمال ملفات ترشحهم. وقال فريق حملة الانتخابية للسياسي البارز عبد اللطيف المكي الذي رفضت هيئة الانتخابات ملف ترشحه، إنه سيطعن في قرار المحكمة الإدارية.

وتجري الانتخابات الرئاسية يوم 6 أكتوبر المقبل وهي الأولى منذ اطاح الرئيس قيس سعيد بالنظام السياسي السابق في 2021.